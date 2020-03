Di Battista: “Credo sia opportuno dire alcune cose”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Credo sia opportuno dire alcune cose. Nel 2010 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in visita di Stato a Damasco, incontrò Bashar al-Assad. Napolitano elogiò la Siria definendola: «un esempio di laicità e di difesa delle libertà religiose e culturali». Poi cosa è successo? Si parla di violazioni di diritti umani, di violenze, di arresti arbitrari. Sia chiaro, quell’area del mondo non è la Scandinavia! L’Iran e la Siria non confinano con Finlandia e Norvegia. Purtroppo (e non lo giustifico affatto) violenze e violazioni di diritti ci sono ovunque, da parte di tutti. Sia nei Paesi amici dell’occidente e sia in quelli inseriti dagli USA nell’asse del male.

L’inserimento di alcuni paesi (vedi Iran e Siria) nell’asse del male non dipende affatto dai diritti umani violati! L’Arabia Saudita, paese più oscurantista del Medio Oriente è il miglior alleato di Stati Uniti ed Israele. La verità è un’altra. Sia l’Iran degli Ayatollah (che non difendo affatto) e sia la Siria di Assad (per il quale non nutro particolare simpatia) non si sono piegati ai diktat americani, non hanno avallato progetti di gasdotti e oleodotti cari alle monarchie del golfo, sono entrati – di fatto – nell’orbita russa e sostengono la causa palestinese (della quale nessuno parla più, sembra che i palestinesi siano tutti morti). Per questo sono stati inseriti nell’asse del male, solo per questo. Non per il velo, per gli oppositori arrestati etc, etc. Figuriamoci! A me questo non va giù e lo dico. Costi quel che costi.

Tutti hanno condannato l’attacco siriano (supportato da Mosca) all’esercito turco. Ma si può dire o no che i turchi lì non ci dovevano stare, perché hanno invaso un Paese sovrano e stanno facendo di tutto per non far vincere Assad? Quanti sono i giornalisti mainstream che hanno il coraggio di dire che oggi la Turchia in Siria sostiene al-Nusra, un gruppo jihadista affiliato ad Al Qaida fino al 2016?

Erdogan ha di nuovo aperto i rubinetti dei migranti. Gli 80.000 profughi che stanno entrando in Europa attraverso le frontiere con la Grecia e la Bulgaria sono per lo più siriani, afghani, e iracheni. Ve le ricordate le guerre “umanitarie” occidentali? Quelle fatte per esportare democrazia e diritti umani? Eccole le conseguenze! Profughi, civili ammazzati e immigrazione di massa in Europa dove cresce razzismo e xenofobia.