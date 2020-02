Morra (M5S): “La conoscenza aiuta la responsabilità”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

In Calabria, nel sud tutto, ma anche in tante parti del Centro-Nord abbiamo condannato per anni gli estremismi paranoici della Lega nei confronti del Sud e adesso c’è chi alla prima occasione mostra lo stesso atteggiamento a parti inverse.

Cosa accomuna certi amministratori del Nord a quelli del Sud?