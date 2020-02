Firenze, Cosap: il Comune sospende il pagamento di marzo

Una misura decisa per supportare le attività economiche che lamentano un calo di lavoro causa emergenza coronavirus.

Il Comune di Firenze corre in aiuto delle attività economiche che in questi giorni lamentano una riduzione di lavoro per l’allerta coronavirus.

Scadenza posticipata

Si è infatti deciso di sospendere il pagamento della prima rata Cosap per tavolini, sedie e dehors la cui scadenza è prevista per il prossimo 16 marzo. La scadenza sarà posticipata di alcuni mesi, con la nuova scadenza al 30 giugno senza nessuna penale.