BikeMi: tornano in strada le nuove bici

Da oggi tornano in strada le nuove biciclette del servizio BikeMi e per la metà di marzo saranno tutte nelle stazioni. La nuova flotta si aggiungerà progressivamente ai veicoli già in funzione, per un numero totale di 1.100 bike a pedalata assistita e 3.950 bike tradizionali pronte a pedalare durante la bella stagione.

Telaio più solido

Ricordiamo che a seguito degli interventi di messa a punto già programmati e avvenuti nel mese di gennaio, Clear channel aveva riscontrato su alcuni esemplari lievi alterazioni alla struttura del telaio. Dopo attente analisi alla struttura, test e studi approfonditi è stata individuata la migliore soluzione per rendere ancora più solido il telaio, anche quando sottoposto a sollecitazioni che esulano dal normale utilizzo.

Nonostante le bici fossero testate e certificate in conformità ai più severi standard e alle leggi vigenti, Clear channel ha deciso in via precauzionale di ritirare immediatamente l’intero lotto per sottoporlo a ulteriori controlli, lasciando però in flotta i mezzi già in servizio a garanzia degli utenti.

Rinforzo

La soluzione individuata consiste in un rinforzo posto alla base della struttura del telaio che ne aumenta la resistenza senza comprometterne dinamicità e design e per una maggiore tutela l’applicazione è stata estesa all’intera flotta di nuova concezione.

Questo provvedimento è stato adottato a titolo precauzionale in quanto per Clear channel la sicurezza degli utenti è di assoluta priorità.