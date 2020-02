Benzina, prezzi in calo

Del tutto insufficienti per il Codacons i ribassi minimi dei prezzi di benzina e gasolio attuati oggi da alcuni marchi petroliferi presso i distributori italiani.

CODACONS: NON BASTA

“Siamo in presenza di un evidente squilibrio tra l’andamento del petrolio e i prezzi dei carburanti – spiega il presidente Carlo Rienzi – Mentre infatti da diversi giorni le quotazioni del greggio sono letteralmente crollate ben al di sotto dei 50 dollari al barile, i listini dei carburanti solo oggi hanno iniziato una lieve discesa, di appena 1 centesimo di euro al litro”.

CON CROLLO PETROLIO PREZZI ALLA POMPA POSSONO SCENDERE TRA I 5 E I 7 CENTESIMI DI EURO AL LITRO

“Una riduzione del tutto insufficiente, considerato che ci sono ampi margini per far ancora diminuire i prezzi di benzina e gasolio tra i 5 e i 7 centesimi di euro – prosegue Rienzi – Il rischio è che la situazione di emergenza legata al coronavirus e l’impatto sull’andamento del petrolio siano utilizzati per speculare sui listini dei carburanti, che rimangono immotivatamente alti con grave danno per le tasche dei consumatori”.

