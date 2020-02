Firenze, la Domenica Metropolitana

Il programma della Domenica Metropolitana di marzo 2020 presenta visite e attività, fra queste si segnalano le visite per adulti al Memoriale di Auschwitz, a Palazzo Vecchio, Santa Maria Novella e Palazzo Medici Riccardi, mentre alle famiglie sono dedicati i laboratori In bottega, dipingere in fresco e In bottega, la pittura su tavola e la storia Per fare una città ci vuole un fiore in Palazzo Vecchio, ma anche il percorso A casa Medici a Palazzo Medici Riccardi e Alla scoperta di Santa Maria Novella in Santa Maria Novella.

Anche la Fondazione Palazzo Strozzi aderisce alla Domenica Metropolitana con la visita conversazione alla mostra Tomàs Saraceno. Aria, durante la quale i partecipanti saranno accompagnati in un percorso di avvicinamento all’artista e alle sue opere (durata 1h30’, max 15 partecipanti, attività gratuita con biglietto ridotto €10 + sistema auricolare €1).

Gratuite per i residenti

Si ricorda che tutte le visite guidate e le attività nei Musei Civici Fiorentini e in Palazzo Medici Riccardi sono gratuite per i cittadini residenti nella Città Metropolitana di Firenze e che la prenotazione è obbligatoria. All’atto della prenotazione è possibile riservare un solo appuntamento nel corso della giornata per un massimo di 5 persone

Senza prenotazione sono gli accessi a: Museo di Palazzo Vecchio* (orario 9./19), Torre di Arnolfo** (orario 10/17, 30 persone ogni mezz’ora, ultimo accesso ore 16.30), Santa Maria Novella (orario 13/17.30), Museo Stefano Bardini (orario 11/17), Fondazione Salvatore Romano (orario 13./17), Museo Novecento (orario 11/19), Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine (orario 13/17, 30 persone ogni mezz’ora, ultimo accesso ore 16.15), Museo del Ciclismo Gino Bartali (orario 10/16), Palazzo Medici Riccardi (orario 9/19).

*Gli accessi sono disponibili fino ad esaurimento posti per motivi di sicurezza.

**In caso di pioggia la Torre di Arnolfo resterà chiusa al pubblico per motivi di sicurezza; sarà accessibile il solo camminamento di ronda Le biglietterie chiudono un’ora prima dell’orario di chiusura.