I bonus senza deposito, spiegati bene

Al giorno d’oggi gli operatori AAMS offrono le promozioni più disparate e sono talmente tanti che chiunque dovrebbe essere in grado di trovare l’offerta più adatta a sé. A risultare particolarmente apprezzati, infatti, sono i bonus che non richiedono il primo deposito qualificante, cioè il versamento di una somma in denaro sul conto di gioco appena creato. Chi non è pratico nel betting, dunque, può cominciare a giocare e a divertirsi senza correre rischi e senza investire da subito soldi veri.

Queste offerte tutelano nella maniera più assoluta la sicurezza del giocatore, dato che si attivano subito dopo la registrazione al portale online di un operatore, procedura che può essere completata solo tramite l’invio di un proprio documento d’identità al bookmaker. Nessun bonus può essere ottenuto molteplici volte, tantomeno uno di benvenuto. I bonus senza necessità di versamento possono differire sia da operatore a operatore sia per prodotti. Frequenti le promozioni sul casinò e le vlt, mentre occorre affidarsi a portali specializzati per scoprire i siti scommesse che offrono bonus senza deposito, sempre meno comuni ma non per questo meno ricercati.

Le eventuali vincite conquistate proprio giocando i bonus senza deposito, comunque, possono essere prelevate come denaro reale solo dopo aver rispettato i requisiti di puntata nella fase del “rollover”. I bonus che possono essere spesi unicamente per giocare, infatti, prendono il nome di “fun bonus”. Si tratta di piccole indicazioni che ogni giocatore è tenuto a tenere a mente per non rischiare di fraintendere le modalità di utilizzo di un bonus o il suo stesso conseguimento. Ogni promozione è legata a termini e condizioni da osservare rigidamente per ottenere il relativo bonus e spesso vengono posti limiti di tempo entro i quali è necessario produrre una certa mole di gioco per raggiungere il proprio obiettivo. Da ricordare, inoltre, che il gioco è vietato ai minorenni.

I bonus senza deposito sono detti “freebet” quando riguardano la sezione delle scommesse, basata sui pronostici di eventi sportivi e di costume. Si tratta di una vera e propria schedina virtuale da giocare senza correre alcun rischio, oppure una somma da scommettere con più puntate, sempre nel rispetto di quanto specificato in termini e condizioni. Quando si vince una scommessa tramite questo bonus viene però decurtata dalla vincita l’equivalente del bonus stesso. Nei giochi da casinò, invece, è possibile fare esperienza con i “freespins”, cioè dei giri gratuiti nelle slot, mentre per roulette e bingo possono essere regalati crediti da spendere al tavolo verde oppure cartelle gratis per le sale bingo digitali.

Insomma, alla base della propria scelta deve esserci innanzitutto la sezione di gioco nella quale ci si sente più ferrati tra casinò online e scommesse sportive. I bookmaker sono così variegati e fantasiosi nelle loro proposte che, dando un’occhiata generale alle offerte di tutti, la forbice dei bonus ottenibili è mediamente dai 5€ ai 20€, ma talvolta le promozioni, a seconda dei prodotti, possono raggiungere anche importi come 80€. Ogni utente, pertanto, potrebbe trovare comunque vantaggiosa la promozione di un operatore che, pur risultando carente per alcune aree di gioco, dedica particolare attenzione alle slot o alle scommesse classiche. In caso di dubbi, ad ogni buon conto, i servizi di assistenza clienti sono disponibili a rispondere anche alle domande sulle promozioni.