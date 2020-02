Raggi: “Verifiche contro la vendita illegale di alcol ai minori e comportamenti pericolosi alla guida”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Verifiche contro la vendita illegale di alcol ai minori e comportamenti pericolosi alla guida sono state al centro dei circa 4mila controlli svolti questo weekend dalla Polizia Locale di Roma Capitale nelle zone della movida.

Nel quartiere di San Lorenzo per vendita di alcol a minori sono state fatte sanzioni, per oltre 20mila euro complessivi, a due attività: una galleria d’arte, che è stata segnalata alle Autorità competenti per le relative procedure di chiusura attività, e un minimarket, dove è stata anche sequestrata una bilancia non a norma.