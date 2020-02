Mary Poppins. Nessun rimborso per gli spettatori a seguito dell’annullamento del musical

Sul caso dell’annullamento del musical “Mary Poppins” previsto al Teatro Nazionale di Milano dal 30 gennaio al 15 marzo scende in campo il Codacons, che si attiva a tutela degli spettatori coinvolti nella vicenda.

CODACONS SCENDE IN CAMPO A TUTELA DEGLI UTENTI: PRONTI A CLASS ACTION SE NON SARANNO RESTITUITI I SOLDI

20mila utenti che avevano acquistato il biglietto rischiano ora di rimanere beffati – spiega l’associazione dei consumatori – Chi infatti si è procurato i ticket presso il portale TicketOne o altri siti di vendita online rischia di non ottenere alcun rimborso, e di perdere i soldi pagati. Come sempre avviene in questi casi, si assiste ad un intollerabile rimpallo di responsabilità tra venditori di biglietti e organizzatori dello spettacolo, di cui fanno le spese i consumatori che vedono allontanarsi la possibilità di ottenere il rimborso di quanto pagato.

ASSOCIAZIONE PREPARA ESPOSTO IN PROCURA PER TRUFFA AGGRAVATA

Il Codacons ha deciso pertanto di attivarsi per tutelare gli interessi degli spettatori coinvolti nella vicenda: l’associazione – che sta preparando un esposto in Procura per la possibile fattispecie di truffa aggravata – chiederà un incontro agli organizzatori dell’evento (WEC S.r.l.) per capire se, quando e in che modo saranno disposti i rimborsi in favore degli utenti. In caso di mancata risposta, sarà inevitabile una class action da parte del Codacons contro TicketOne e WEC S.r.l.: in tal senso l’associazione invita già da oggi tutti gli utenti che hanno in mano biglietti per il musical “Mary Poppins” ad inviare una mail all’indirizzo info@codacons.it per fornire la pre-adesione all’eventuale azione collettiva che sarà intrapresa.

