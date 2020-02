Lezzi (M5S): “Oggi è una giornata che farà la storia”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Oggi è una giornata che farà la storia. La storia fatta da un gruppo di cittadini, riuniti nel comitato Vele Cantiere 167 di Scampia, che hanno svegliato le istituzioni rendendo possibile l’abbattimento della prima Vela di Scampia, la Vela Verde.

Ho conosciuto questi cittadini alcuni mesi fa e, credetemi, la loro onesta determinazione non concede distrazioni. Se si ha un minimo di coscienza, non ci si può sottrarre alla loro pretesa di dignità e rispetto.

Sono un esempio

Sono persone che si conquistano la vita ogni giorno. Persone che non chiedono con la mano tesa ma reclamano quanto loro spetta perché sono pienamente consapevoli dei diritti di cui devono poter godere. Mi hanno insegnato molto. Attraverso le loro esperienze ho visto da vicino il coraggio di chi rinnega la camorra pur avendola accanto. Ho conosciuto il dolore per una reputazione non meritata alla quale, però, mai si sono rassegnati.

Poche chiacchiere

Queste sono le persone che fanno grande il nostro Paese. Poche chiacchiere e tanti fatti. Ringrazio di cuore il Sindaco De Magistris che mi ha rivolto l’invito a partecipare alla demolizione di oggi ma sono stata impossibilitata ad accettare a causa di un voto di fiducia in Senato.