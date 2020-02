Raggi: “Proseguono i lavori per il prolungamento della preferenziale su Via Marmorata”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

A due passi dalla Piramide Cestia proseguono i lavori per il prolungamento della preferenziale su Via Marmorata, nella zona sud di Roma. Siamo ormai alla quinta fase del cantiere che prevede la realizzazione di una corsia dedicata al trasporto pubblico, dal lungotevere Aventino fino a piazza di Porta San Paolo.

Realizzeremo un nuovo collegamento tra la preferenziale di Via Marmorata e quelle di Viale Aventino, da una parte, e Via Ostiense dall’altra. Questo vuol dire tempi di percorrenza più veloci per i bus e meno attesa alle fermate.

L’area di piazza di Porta San Paolo verrà anche riqualificata: saranno allargati i marciapiedi, create isole spartitraffico e ristrutturate le banchine del tram con barriere parapedonali, scivoli per persone con disabilità e percorsi tattili per ipovedenti. Diventeranno così più sicure e accessibili per tutti.