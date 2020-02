Crimi (M5S): “A Foggia i cittadini non sono soli”

Così Vito Crimi sulla sua pagina Facebook:

A Foggia i cittadini non sono soli. L’apertura della Direzione Investigativa Antimafia in città è un’iniziativa importante e positiva, un segnale concreto che auspico possa infondere coraggio in chi vuole denunciare il malaffare ma è ancora sopraffatto dalla paura. Lo Stato c’è, e mette a disposizione ulteriori risorse e competenze per combattere le mafie e per dare protezione alle comunità locali.