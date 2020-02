PIsa. Cinque persone denunciate perché percepivano indebitamente il Reddito di Cittadinanza

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa e quelli del N.I.L. (Nucleo Ispettorato del Lavoro) territoriale, nel corso dell’attività investigativa svolta in sinergia, hanno scoperto l’indebito percepimento del Reddito di Cittadinanza da parte di cinque persone.

Percepivano il beneficio senza averne titolo

Le quali sono state denunciate in stato di libertà per la fraudolenta captazione del beneficio economico, in violazione del Decreto Legge 4/2019.

Gli indebiti percettori del Reddito di Cittadinanza, da aprile 2019 a gennaio 2020, hanno percepito anche ratei mensili cospicui.

Gli stessi saranno segnalati all’INPS per la sospensione ed il recupero del beneficio economico erogato.

