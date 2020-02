Il Papa: “Le riforme legislative vaticane sono parte della missione della Chiesa”

Una giustizia vaticana che guarda ai codici senza dimenticare la legge del Vangelo. Francesco inaugura il 91.mo Anno Giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano con una disamina fiduciosa sui progressi registrati dalle riforme avviate dalla Santa Sede in campo legislativo “in pieno rispetto con gli impegni internazionali,” riforme che – afferma – sono “inserite pienamente nella missione della Chiesa e anzi fanno “parte integrante della sua attività ministeriale”. Nel suo discorso, il Papa evidenzia l’impegno per contrastare l’illegalità nel settore della finanza a livello internazionale, azioni che “mal si conciliano con la natura e le finalità della Chiesa”, e che – spiega – hanno generato disorientamento e inquietudine nella comunità dei fedeli”. Ferma la fiducia del Pontefice negli organi giudiziari e investigativi; importante che le segnalazioni di presunti reati siano partite dalle Autorità interne del Vaticano, dimostrando così efficacia nelle azioni di contrasto come richiesto dagli standard internazionali.

Instaurare la giustizia dentro di noi

Un lavoro prezioso e di responsabilità è quello che, per il Papa, svolgono coloro che sono impegnati nell’ambito della giustizia vaticana. A loro chiede di “perseguire, con sempre più convinzione, la via della giustizia”, “che rende possibile un’autentica fraternità in cui tutti sono tutelati, specie i più deboli e fragili”. Francesco esorta a guardare al Vangelo, alla giustizia proposta da Gesù che “non è un semplice insieme di regole applicate tecnicamente, ma una disposizione del cuore che guida chi ha responsabilità”. L’invito è quello di “instaurare la giustizia innanzitutto dentro di noi”, lottando contro “la zizzania” che ci abita.

Davanti a questa situazione nessun ordinamento giuridico potrebbe salvarci. In questo senso invito ciascuno a sentirsi coinvolto non solo in un impegno esterno che riguarda gli altri, ma anche in un lavoro personale dentro ognuno di noi: la nostra personale conversione. È solo questa la giustizia che genera giustizia!

La misericordia, compimento della giustizia

“C’è però da dire che la giustizia da sola non basta, ha bisogno – osserva il Papa – di essere accompagnata anche dalle altre virtù: la prudenza, la fortezza e la temperanza”. La prudenza per distinguere il vero dal falso; la temperanza per avere equilibrio; la fortezza per superare le difficoltà vincendo “pressioni e passioni”. E’ necessario ricordare che si hanno di fronte “persone che hanno fame e sete di giustizia, persone sofferenti, talora in preda ad angosce e disperazione esistenziale” pertanto bisogna impegnarsi a comprendere “le cause dell’errore, e la fragilità di chi ha violato la legge”.