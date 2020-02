De Lorenzo (M5S): “Il lavoro gratuito dei docenti non esiste”

Così l’onorevole Rina Valeria De Lorenzo sulla sua pagina Facebook:

l lavoro gratuito è un ossimoro!

Nella mia lunga attività sindacale ho sempre contrastato ogni forma di sfruttamento dei docenti che devono vedersi riconosciuto il diritto alla retribuzione per tutte le attività aggiuntive oltre l’orario di lavoro contrattuale.

Formazione retribuita

La formazione obbligatoria che il ministro Azzolina ha inserito nell’atto di indirizzo per il rinnovo del contratto nazionale dovrà necessariamente essere retribuita come avviene per tutti gli altri lavoratori.

Il lavoro gratuito dei docenti non esiste.