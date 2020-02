Appendino: “C’è la legge per l’ATP FINALS di Torino”

Così la prima cittadina torinese sulla sua pagina Facebook:

Era l’ultimo tassello – che il Governo ha posto in tempi record – per dare il via definitivo a tutti i preparativi per questo grande evento sportivo.

600 milioni di ricadute sul territorio, oltre 250mila spettatori presenti per edizione, 180 milioni di spettatori in tutto il mondo, giornalisti da 36 Paesi. Sono solo alcuni numeri di questo evento che porterà Torino, ancora una volta, al centro della scena mondiale.