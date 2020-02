La rettifica di Nicola Morra

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

Mi comunicano che quanto riportato da varie agenzie e giornali in merito a giudizi espressi dalla vicepresidente Kirchner della Repubblica Argentina sulla “mafiosità genetica” degli italiani non sia corrispondente a verità. Persone che conoscono bene lo spagnolo mi confermano che nella manifestazione pubblica (la presentazione di un libro) da cui sarebbe stata riportata tale dichiarazione queste parole non sarebbero state mai pronunciate.