San Valentino non conosce crisi

L’amore non conosce crisi, e anche quest’anno la festa di San Valentino genererà un enorme business tra fiori, gadget, peluches, cioccolatini, viaggi e cene romantiche al ristorante.

Lo afferma il Codacons, che come ogni anno fornisce i dati ufficiali sulla propensione alla spesa degli italiani in occasione della festa degli innamorati.

Spesa in linea

Per i classici regali di San Valentino gli italiani spenderanno complessivamente circa 350 milioni di euro, e oltre 12 milioni di innamorati si scambieranno quest’anno un dono in occasione della festività del 14 febbraio – spiega l’associazione – La spesa complessiva appare in linea con quella degli ultimi anni, a dimostrazione di come gli italiani non siano disposti a tagliare regali e piccoli pensieri al proprio partner.

30 euro procapite

Il budget medio che i cittadini dedicheranno ai regali di San Valentino si aggira attorno ai 30 euro procapite e in testa alla classifica dei doni più gettonati si confermano i cioccolatini, scelti dal 37% degli italiani, seguiti da fiori (29%) peluches (18%), articoli di bigiotteria (8%).

Circa 5 milioni di italiani opteranno per una cena romantica al ristorante, con un giro d’affari solo per il settore della ristorazione di circa 230 milioni di euro – conclude il Codacons.