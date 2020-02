Fico: “Ho ricevuto il Ministro degli esteri ucraino Vadym Prystaiko”

Così il Presidente della Camera Roberto Fico sulla sua pagina Facebook:

Oggi a Montecitorio ho ricevuto il Ministro degli esteri ucraino Vadym Prystaiko in visita a Roma. Abbiamo avuto modo di confrontarci sull’attuale situazione politica in Ucraina e sullo stato dei negoziati con le autorità russe per porre fine alla guerra nelle regioni orientali del Paese.