Di Maio: “Abbiamo il dovere di fare sopravvivere il ricordo”

Così il ministro Luigi Di Maio ricorda l’eccidio delle Foibe:

Di quell’eccidio abbiamo il dovere di fare sopravvivere il ricordo, ricordo che si deve trasformare in insegnamento ed esaltazione dei valori di pace. L’oblio e la negazione dell’ingiustizia e della morte sono i peggiori nemici da combattere, perché nessuna tortura, nessuna vita persa – in qualunque circostanza storico-politica – vengano mai dimenticate, ma restino sempre come monito e come nuovo senso di direzione.