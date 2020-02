Giorno del ricordo, le iniziative del Comune di Milano

Domani, lunedì 10 febbraio, Il Comune di Milano celebra il Giorno del ricordo per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Il programma

Alle ore 11.30, si terrà una cerimonia commemorativa in Largo Martiri delle Foibe.

Alle ore 14.30, in via Einstein angolo via Tertulliano, si terrà la cerimonia di intitolazione del giardino a Norma Cossetto, martire delle foibe.

A entrambi gli appuntamenti presenzierà una rappresentanza dell’Amministrazione comunale. Come da indicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inoltre, le bandiere nazionale, europea e civica degli edifici pubblici verranno esposte a mezz’asta.