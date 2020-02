Fornaro: “Renzi si fermi prima che sia troppo tardi”

Da sempre in una coalizione si collabora, si ascoltano le ragioni dell’altro e si cercano soluzioni condivise nell’interesse generale. Se invece si piantano ogni giorno bandierine e si lanciano ultimatum si ottiene magari una maggiore visibilità, ma alla lunga si distrugge tutto, anche il buono che si era realizzato.

Renzi si fermi prima che sia troppo tardi

Siamo ancora in tempo per rilanciare, tutti insieme, l’azione del Governo per un’Italia più giusta. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.