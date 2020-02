Di Maio: “Mediterraneo occasione di sviluppo”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Con Arancha González dal primo giorno che ci siamo conosciuti si è subito instaurato un rapporto di grande fiducia. E oggi ho avuto il piacere di incontrarla a Madrid, per discutere insieme a lei di come rafforzare la collaborazione tra Italia e Spagna. Insieme saremo in prima linea per dare forza al nuovo patto europeo sull’immigrazione. E stiamo già lavorando da diverse settimane verso questa direzione.

Ovviamente abbiamo parlato anche di Mediterraneo e insieme abbiamo convenuto sul fatto che la Regione non deve essere più vista solo come un’area di crisi ma un’occasione di sviluppo economico per i nostri Paesi. Continuiamo a lavorare con impegno per far crescere sempre di più l’Italia.