Panettone d’oro 2020, Milano sicura per il 73% dei cittadini

Sono stati svelati oggi i nomi dei cittadini che verranno premiati nell’ambito della XXI edizione del Premio alla virtù civica ‘Panettone d’oro’ 2020, il riconoscimento ideato a metà degli anni ’90 dal Coordinamento Comitati milanesi per valorizzare il loro impegno civico. Si tratta di un premio destinato a chi abbia manifestato una concreta rispondenza ai principi del vivere civico, mostrando un impegno attivo nell’ambito della solidarietà, dell’attenzione al territorio e all’ambiente, oltre che nella tutela dei più deboli ed emarginati.

Impegno civico

Oltre ai milanesi che si sono distinti per il loro impegno sociale, sono state assegnate dieci menzioni speciali ad altrettante associazioni che quotidianamente mettono in pratica e aiutano a diffondere un esemplare comportamento civico nel tessuto urbano e 5 attestati di incoraggiamento sia a cittadini che ad associazioni meritevoli.

Il premio alla Virtù civica ‘Panettone d’oro’ è sostenuto da Comieco (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica), da AMSA-Gruppo A2A e da un cartello di associazioni cittadine (Assoedilizia, Amici di Milano, Associazione SAO, CSV Milano, City Angels e Legambiente).

Sondaggio Ipsos

In occasione di questo riconoscimento è stato effettuato un sondaggio Ipsos che evidenzia come i milanesi siano sempre più consapevoli del ruolo da protagonista che la loro città sta giocando a livello nazionale dal punto di vista civico, etico e ambientale. Importante è l’aspetto del senso di sicurezza offerto da Milano: la città, infatti, è considerata sicura per il 73% delle persone, e il 34% si sente addirittura molto sicuro. Ben il 44% degli intervistati considera Milano la vera capitale d’Italia e il 29% ritiene che sia un esempio per tutto il Paese. Il 49% degli intervistati ritiene che i milanesi mostrino un forte senso di solidarietà nei confronti dei bisognosi e dalla ricerca emerge come per il 48% del campione il senso civico fondi le radici della propria crescita sull’educazione dei cittadini e, in secondo luogo, sullo stimolo alla partecipazione (12%). I cittadini sono inoltre convinti che attenzione all’ambiente e senso civico vadano di pari passo: secondo l’89% degli intervistati, infatti, la raccolta differenziata è un potente indicatore di senso civico, principalmente per l’effetto complessivo di riduzione dell’inquinamento e per questo vi dedicano attenzione e impegno. Secondo il 74% degli intervistati, infatti, il livello di conoscenza dei cittadini sulla raccolta differenziata è migliorato.