Firenze: un ponte per Margherita Hack

Il viadotto San Donato della tramvia, sarà intitolato a Margherita Hack, la grande astrofisica e accademica, che ha portato sapere e innovazione nel campo dell’astronomia e della fisica, ma ha anche contribuiuto alla divulgazione scientifica e alla difesa dei diritti civili. Per questo è stato ritenuto importante e doveroso ricordare la scienziata fiorentina anche nella toponomastica della città.

Nel dettaglio, si chiamerà ponte Margherita Hack il ponte della tramvia che inizia alla confluenza tra via Mariti e viale Redi, prosegue sopraelevato lungo viale Francesco Redi e via di Novoli, attraversa i torrenti Terzolle e Mugnone e termina in via di Novoli, all’altezza della fermata della tramvia San Donato – Università.

