Scanner termici all’aeroporto di Fiumicino

Bene per il Codacons le misure contro il coronavirus adottate da Aeroporti di Roma presso lo scalo di Fiumicino.

CODACONS: MISURA UTILE PER TUTELARE SALUTE PUBBLICA

“La decisione di attivare corridoi sanitari e scanner termici presso i terminal rappresenta un valido strumento per controllare i passeggeri in transito e intervenire in modo tempestivo laddove necessario – spiega il presidente Carlo Rienzi – Misure di questo tipo si rivelano fondamentali quando si presenta la necessità di tutelare la salute pubblica e controllare il flusso dei viaggiatori, e rivolgiamo un plauso ad AdR per aver risposto con celerità alle richieste del Governo” – conclude Rienzi.

