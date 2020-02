Rimborsi bollette a 28 giorni. Il modulo per la richiesta sul sito Codacons

CODACONS ATTACCA ASSOCIAZIONI CHE SI APPROPRIANO DI BATTAGLIE ALTRUI SENZA INTERVENIRE NEI PROCEDIMENTI DINANZI LA GIUSTIZIA

I gestori, infatti, stanno ostacolando gli indennizzi automatici, rendendo le procedure complesse e macchinose e offrendo ai propri clienti servizi alternativi per non restituire quanto dovuto: in tal senso sono già migliaia gli utenti che si sono rivolti al Codacons per essere assistiti nelle procedure di rimborso.

Il Codacons, inoltre, attacca alcune associazioni dei consumatori che, ancora una volta, si appropriano della battaglia del Codacons sulle bollette a 28 giorni attribuendosi con deliranti comunicati stampa meriti che non hanno, ma vengono smentite dallo stesso Consiglio di Stato che, nella sentenza odierna, cita proprio il Codacons come ente rappresentativo dei consumatori intervenuto contro il ricorso delle compagnie telefoniche. Anziché prendere in giro agenzie di stampa e mass media, queste associazioni farebbero bene a intervenire nei giudizi dinanzi la magistratura, così da dare più forza alle istanze dei consumatori – conclude il Codacons.

