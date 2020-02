Il Codacons promuove operato del Consiglio di Stato

Il Codacons promuove a pieni voti l’operato del Consiglio di Stato e, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, rivolge un plauso al presidente del massimo organo della giustizia amministrativa, Filippo Patroni Griffi.

AUMENTATE TUTELE E DIRITTI IN FAVORE DEI CITTADINI

“Il Consiglio di Stato da consigliere del re è passato ad essere l’organo giudiziario più vicino ai cittadini, e col suo operato ha incrementato le tutele e i diritti in favore degli utenti – afferma il presidente Carlo Rienzi, che ha partecipato oggi alla cerimonia – Lo dimostrano le numerose decisioni prese dai giudici di Palazzo Spada nell’ultimo periodo e che hanno interessato in modo diretto i consumatori, come la sentenza sulle bollette a 28 giorni, quella sulle variazioni unilaterali delle condizioni economiche da parte degli operatori telefonici e le decisioni sul principio di precauzione in ambito sanitario e ambientale”.

GRAZIE A CDS VIA LIBERA A RIMBORSI SU BOLLETTE A 28 GIORNI

“Proprio oggi il Consiglio di Stato ha depositato le motivazioni della sentenza con cui dà il via libera ai rimborsi automatici in favore degli utenti coinvolti nelle illegittime bollette a 28 giorni – prosegue Rienzi – Decisione grazie alla quale milioni di utenti potranno ora, attraverso il sito del Codacons, delegare l’associazione a chiedere alle compagnie telefoniche l’indennizzo loro spettante”.

Codacons Comunicati Stampa