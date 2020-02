Costa: “Il bacino padano è la zona con l’aria più inquinata d’Europa”

Così il ministro sulla sua pagina Facebook:

Il bacino padano è la zona con l’aria più inquinata d’Europa. E non da oggi. Avevamo promesso di iniziare un percorso per arrivare a toglierci questo primato che non fa di certo onore. L’accordo esiste dal 2018, ma era tutto fermo.

Il 27 dicembre del 2019 il ministero dell’Ambiente ha sbloccato questi fondi che sono ripartiti per gli anni 2018,2019,2020,2021 e 2022. Ora sono disponibili e le Regioni del bacino devono fare dei progetti fattibili e varati dal ministero. Parliamo di progetti, per esempio, per il trasporto sostenibile come l’acquisto di mezzi elettrici. Massimo controllo su questi fondi.