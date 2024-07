Caldo tremendo in Italia, e l’aria diventa irrespirabile

Nelle nostre grandi città, l’inquinamento causato principalmente dal traffico stradale è ora aggravato dallo stress termico conseguenza diretta del cambiamento climatico. Basandosi su parametri internazionali, Ener2Crowd.com, la piattaforma di investimento e risparmio sostenibile numero uno in Italia, ha aggiornato ad oggi l’indice di qualità dell’aria (Air Quality Index), elaborando la classifica delle 10 città più inquinate del nostro Paese.

Sul podio troviamo

1) Milano, con un indice pari a 56; 2) Bergamo, con un indice pari a 55; 3) Brescia, con un indice pari a 56. In queste tre città lombarde i principali inquinanti sono le polveri sottili ed in particolare la PM2.5, che raggiunge rispettivamente valori pari a 12µg/mc, 11,4 µg/mc ed 8 µg/mc.

Milano

“La concentrazione di PM2,5 a Milano è attualmente 2,4 volte il valore guida annuale dell’Organizzazione mondiale della Sanità sulla qualità dell’aria e la concentrazione è quasi identica anche a Bergamo” sottolinea Giorgio Mottironi, cso e co-fondatore della società benefit Ener2Crowd, Chief Analyst del GreenVestingForum, il forum della finanza alternativa verde, nonché Special Assistant to the Secretary-General for Environmental and Scientific Affairs dell’Organizzazione Mondiale per le Relazioni Internazionali (Woir). Seguono in questo ranking: 4) Padova (indice 51); 5) Venezia (indice 50); 6) Bolzano (indice 48); 7) Ravenna (indice 46); 8) Firenze (indice 45); 9) Pavia (indice 42); 10) Roma (indice 39).

Caldo micidiale

Insomma un caldo micidiale, soprattutto per le persone anziane. Senza contare poi gli incendi, che nel 2023 hanno devastato 5 mila chilometri quadrati di bosco, un’area estesa quasi quanto la Liguria, includendo l’incendio in Grecia – il più grande mai registrato in Europa – che ha distrutto un’area di 960 chilometri quadrati. “Proprio spinti dalla crisi climatica, gli incendi boschivi estremi sono in costante aumento a livello planetario: negli ultimi due decenni la frequenza e l’intensità è più che raddoppiata, con un accumulo degli eventi più estremi soprattutto negli ultimissimi anni” mette in evidenza Giorgio Mottironi.