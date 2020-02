Potere al Popolo: solidarietà al popolo cinese

In questi giorni non si parla altro che di Coravirus. Tante cose dette, molte di sproposito, tanto da generare situazioni simili in cui i cinesi vengono insultati e denigrati.

Sono scattati inviti a boicottare negozi cinesi, in altri casi si è pensato di non mandare i propri figli a scuola perché magari in una classe ci si è ritrovato qualche bambino o bambina cinese.

Tanto è stato detto, troppo a sproposito

Noi pensiamo che la prima cosa da fare sia solidarizzare con il popolo cinese che di certo non sta passando momenti felici.

Prima questo. Poi tutto il resto. Di certo non queste stupidaggini