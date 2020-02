Coldiretti: stop agevolazioni al riso che viola i diritti umani

Revocare le agevolazioni doganali europee al riso che arriva dalla Cambogia frutto di violazione dei diritti umani. E’ quanto chiede il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in relazione alla discussione in corso presso la Commissione UE per la revoca temporanea delle concessioni EBA al paese asiatico dal quale nell’ultimo anno sono arrivati oltre 8 milioni di chili secondo proiezioni Coldiretti sul 2019.

Lista prodotti da colpire

Dopo aver accertato ripetute violazioni di diritti umani, civili e del lavoro in Cambogia, i vertici di Bruxelles hanno stilato una lista di prodotti, dallo zucchero alle scarpe, sui quali applicare dazi di ingresso ai confini comunitari ma senza inserire invece il riso del paese asiatico che è il terzo esportatore in Italia dopo Pakistan e Thailandia pur essendo da anni al centro di segnalazioni legate allo sfruttamento e all’accaparramento delle terre.

Sospensione regime EBA

La Commissione – spiega la Coldiretti – potrebbe decidere la sospensione del regime EBA, e i prodotti a cui si applicherebbe, entro il 12 febbraio, giorno che segue la fine del periodo di un anno dall’apertura della procedura di indagine da parte dell’UE, ripetutamente sollecitata da Coldiretti. Parlamento e Consiglio avranno poi due mesi di tempo per dare il proprio parere prima dell’entrata in vigore definitiva delle tariffe doganali, non prima del prossimo agosto 2020.