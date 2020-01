Così sulla sua pagina Facebook l’onorevole Flora Frate:

#Puntuale, arriva la macchina del fango. Leggo offese dal tono violento e minaccioso. Un tribunale del popolo senza possibilità di appello. Sono troppo fiera della mia storia politica e di quanto fatto in questi due anni per lasciarmi intimorire da qualche leoncino da tastiera.

Mi si accusa di non aver pagato per tutto il 2019. Mi fa piacere ricordare, solo per il gusto della #speculazione, che il Senatore Giarrusso non restituisce dal 2018. Eppure per lui la collega Giulia Grillo invoca ‘flessibilità’. Due pesi due misure.