Milano, eventi in tutta la città per il Giorno della memoria

Ventotto nuove Pietre d’inciampo, la chiusura del progetto internazionale “FREE, non c’è futuro senza memoria” e una serie di appuntamenti tra seminari, mostre, film e testimonianze: Milano celebra il Giorno della memoria, lunedì 27, con un programma diffuso che nel corso di gennaio ha interessato tutta la città.

Diversi gli attori coinvolti nel palinsesto coordinato dalla piattaforma del Comune Milano è memoria: Associazione Figli della Shoah, Conservatorio G. Verdi di Milano, Fondazione CDEC, Fondazione Memoriale della Shoah, Sea, municipi, Parco nord Milano, Fondazione Giorgio Perlasca, ANPI, FAP, ANED, ANPC, ANPPIA, Università Bicocca e associazione Giardino dei Giusti.

“È importante vedere come all’impegno dell’Amministrazione corrisponda una grande partecipazione da parte dei cittadini e delle associazioni, sempre più coinvolti nella promozione di incontri e momenti di riflessione sui temi della memoria – dichiara il Presidente del Consiglio Comunale Lamberto Bertolé -. Quest’anno, in modo particolare, gli eventi del palinsesto del Giorno della memoria chiudono un mese intenso di iniziative dedicate al ricordo delle storie individuali di tante persone che, per aver fatto una scelta o per la “sola colpa di essere nati”, non hanno fatto più ritorno alle loro case. È stato un modo di contrastare, a tanti anni di distanza, il disegno di spersonalizzazione operato dal nazifascismo e per combattere ogni tentativo di rimozione o negazionismo”.