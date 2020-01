De Lorenzo (M5S): “Buon lavoro al reggente Vito Crimi e grazie a Luigi”

Così l’onorevole Rina Valeria De Lorenzo sulla sua pagina Facebook:

Lo faremo sia pure in un contesto completamente diverso da quello postbellico in cui ci misuriamo tra la politica dei citofoni e della giustizia prêt-à-porter, dei comizi rap e dei vuoti slogan propagandistici alimentati dallo squadrismo social che infanga la realtà e costruisce la tirannia degli idoli: del calcio, della moda, della musica, ma anche della politica. Eppure il pensiero moderno nasce con il fermo proposito di liquidare quegli “idola”, come li chiama Francesco Bacone, che impediscono di osservare e comprendere con mente libera la società e contribuiscono a fare del narcisismo la patologia forse più diffusa dell’epoca contemporanea in Occidente, annullando il senso della comunità che si alimenta di relazioni interpersonali e solidarietà.

Contro le forze belluine che minacciano l’umanesimo nella politica occorre continuare a lavorare al nostro interno sul piano del confronto democratico e sul rispetto dell’avversario politico (che esclude la categoria del nemico) per costruire relazioni positive e generative, senza chiusure preconcette o perverse alchimie di potere sperimentando il massimo di unità possibile all’insegna della responsabilità e Di Maio ha avuto un ruolo fondamentale per il Movimento e sicuramente gli si devono riconoscere tanti meriti a cominciare dall’impegno profuso in questi anni. Ma occorre superare la fase dello scontro interno alimentato dal j’accuse livoroso nei confronti dei “cani” che hanno tradito ché poi i cani sono fedeli, agli uomini si chiede lealtà.