È stato certificato oggi sul portale della Regione Lombardia il rientro al livello base dei valori di PM10 nell’aria. Per questo a partire da domani, martedì 21 gennaio, non sono più attive le misure temporanee di primo e secondo livello per il miglioramento della qualità dell’aria.

Attivo il provvedimento Area B

Resta attivo, invece, il provvedimento strutturale per il contenimento delle polveri inquinanti Area B che riguarda la città di Milano.