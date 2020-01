Air Italy, risarcimenti ai passeggeri per guasto aereo

Il Codacons scende in campo a tutela dei viaggiatori del volo Air Italy Olbia-Roma che ieri è stato costretto a tornare a terra a causa di un guasto tecnico.

CODACONS: RISARCIMENTI AI PASSEGGERI PER LA PAURA E LO STRESS SUBITI

“I passeggeri raccontano di momenti di puro terrore e di panico, una situazione di emergenza che ha causato pausa e stress negli utenti presenti sull’areo, e che legittima gli stessi a chiedere un risarcimento per i danni morali subiti – spiega il presidente Carlo Rienzi – Al di là di chi ha avuto malori o problemi fisici a bordo, quanto avvenuto ha generato uno stress e una paura tale da rappresentare un vero e proprio trauma per quanti si trovavano sull’aereo: trauma che realizza il diritto al risarcimento in favore dei soggetti lesi”.

ASSOCIAZIONE OFFRE ASSISTENZA LEGALE A VIAGGIATORI

Proprio per questo il Codacons offre da subito assistenza legale ai viaggiatori coinvolti, che possono inviare una mail all’indirizzo info@codacons.it per avere info e assistenza su come procedere nei confronti di Air Italy ai fini del risarcimento del danno morale subito e dei rischi corsi.

