Reddito di Cittadinanza e Dom Perignon: un’altra verità

Nel mio quartiere, Ponticelli di Napoli, secondo un quotidiano locale, il denaro concesso come sussidio del reddito di cittadinanza sarebbe stato utilizzato per acquistare, durante le festività natalizie, pregiate e costose bottiglie di champagne.

Impennata di vendite

Infatti si è registrata un’impennata delle vendite di Dom Perignon, ceduto a circa 150 euro a bottiglia.

Una notizia che, giustamente, ha fatto storcere il naso se non indignato chi, tra mille difficoltà, si fa il cuore in quattro parti pur di non essere un disoccupato e per onorare quel socio occulto chiamato stato che sottrae oltre la metà dei suoi guadagni.

Ma come, i soldi concessi per far fronte a situazioni di emergenza vengono spesi non per beni di prima necessità bensì per roba da ricchi, magari viziati?

Uno schifo.

Però…

C’è un però: premesso che ci sono molti furbetti (per fortuna molti sono stati beccati) e che così come è strutturato il reddito di cittadinanza va rivisto, non vi suona strano che chi vive, in stato di degenza, acquisti dello champagne?

Mi sorge un dubbio: non è che c’è la pratica in alcuni che usufruiscono il reddito di cittadinanza di fare acquisti fittizi di beni costosi per avere in cambio soldi in contanti?

Mi spiego meglio con un esempio: con la mia tessera vado dal negoziante compiacente il quale mi fa uno scontrino per la vendita di uno champagne dal prezzo di 120 euro, striscio la tessera, mi da 100 euro in contanti e la bottiglia se la tiene lui…

Fantasioso? Non credo, anzi: a pensar male cos’è che si fa?

Chiudo l’articolo con il mio pensiero sul reddito di cittadinanza.

E’ una misura che, finalmente, l’Italia ha; tutti i paesi civili hanno un sussidio simile.

Alcuni italiani incivili

Il fatto è che, dispiace dirlo, alcuni italiani non sono affatto civili.

Quindi, invece di dar ascolto al trio “felpadiconvenienza/papi/madrecristianamasenzamatrimonio” (che nulla ha fatto per aumentare l’occupazione quando sgovernava la nazione tra una nipote di Mubarack da giustificare ed una Fornero da approvare) che non vede l’ora di toglierlo, occorre implementare i controlli per evitare che i soliti furbi campino sulle spalle degli italiani onesti.

In questi giorni è partita la fase 2 del reddito di cittadinanza in cui diventano obbligatori i lavori socialmente utili.

Non buttar via l’acqua sporca con il bambino

E’ auspicabile da parte di chi ci governa un aumento non solo dei controlli su chi percepisce il reddito di cittadinanza ma anche sui destinatari del denaro speso.

Una misura che rende una nazione civile non deve diventare il pretesto di incivili per rubare e umiliare chi è davvero in difficoltà.