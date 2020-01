Infrastrutture a rischio. Occorrono maggiori garanzie per gli utenti

Sullo stato di salute delle gallerie autostradali regna al momento troppa confusione, e gli utenti hanno diritto a garanzie precise sulla sicurezza delle tratte che attraversano. Lo afferma il Codacons, intervenendo sulle notizie allarmanti circolate in queste ore.

ASSOCIAZIONE SI RIVOLGE AGLI AUTOMOBILISTI: SEGNALATECI SITUAZIONI ANOMALE E CRITICITA’

“Prendiamo atto delle rassicurazioni fornite oggi da Aiscat ma rivolgiamo un appello a tutti gli automobilisti affinché ci segnalino in tempo reale situazioni anomale e criticità riscontrate lungo tutta la rete autostradale italiana – afferma il presidente Carlo Rienzi – Già da tempo il Codacons raccoglie le denunce degli utenti circa lo stato delle infrastrutture autostradali e sottopone le lamentele ai gestori, perché intervengano prontamente a risolvere i problemi segnalati. E’ il caso ad esempio della Società Autostrade Meridionali, che su sollecitazione della nostra associazione è intervenuta più volte per affrontare alcune criticità segnalate dagli automobilisti”.

“Proprio per offrire maggiori garanzie agli utenti, riteniamo doveroso coinvolgere gli automobilisti nell’attività di monitoraggio della rete e di miglioramento dei servizi offerti, e proseguiremo a raccogliere denunce e a chiedere ai gestori di intervenire prontamente” – conclude Rienzi.

