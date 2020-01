Firenze: aggiornamento della soglia ISEE per accesso ai bonus sociali

Cambiano le soglie dell’ISEE per ottenere gli sconti nelle fatture di energia elettrica, gas e acqua.

A stabilirlo è l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che ha alzato da 8.107,5 a 8.256 euro la soglia massima ISEE per poter ottenere lo sconto.

Per ottenere il bonus previsto dalla legge è necessario che i beneficiari si presentino presso gli Sportelli al Cittadino – U.R.P. esclusivamente su appuntamento prenotabile:

telefonando al Contact Center al n. tel 055 055

per gli utenti registrati con credenziali di accesso per i servizi online tramite l’Agenda Servizi Prenotabili, selezionando lo Sportello al Cittadino – U.R.P. prescelto.

Chi può chiedere il bonus

Possono richiedere il bonus tutti i clienti delle utenze domestiche con regolare contratto di fornitura elettrica, gas e acqua appartenenti a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 8.256 euro; oppure appartenenti a famiglie numerose con un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro. Possono richiedere lo sconto anche coloro che percepiscono il reddito o la pensione di cittadinanza o che hanno in famiglia una persona affetta da malattia grave che necessita dell’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

Per i titolari di reddito o pensione di cittadinanza sarà indispensabile presentare anche la ricevuta Inps con numero di protocollo che attesti la concessione della misura assistenziale.