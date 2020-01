Pecoraro Scanio: “Molto sorpreso da incendi dolosi in Australia.”

Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sugli incendi che stanno devastando l’Australia

“Sono rimasto molto sorpreso da quanti incendi dolosi ci sono stati in Australia, dove evidentemente c’è un problema serio di mancanza di educazione, che parte dalle famiglie, dalle comunità locali, non solo dalla scuola. Nel giugno del 2000 fui io a introdurre in Italia il reato di incendio boschivo, che in questi anni ha quantomeno dato uno strumento ai carabinieri forestali per contrastare il fenomeno. E’ evidente che in Australia non c’è solo l’incendio doloso, c’è anche un clima arroventato, dovuto a un cambiamento climatico che sta rendendo le siccità più rilevanti. Comunque la vicenda in Australia conferma che il tema fondamentale di questo nuovo decennio è la sostenibilità ambientale. Se non cambiamo il sistema di abitare, di consumare, di trasporti, di produzione dell’energia ci condanniamo ad un cambiamento climatico potenzialmente catastrofico”.

