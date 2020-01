Crisi Libia, l’ammiraglio Giuseppe De Giorgi: “Libertà di manovra dell’Italia molto limitata“

L’ammiraglio Giuseppe De Giorgi, capo di stato maggiore della Marina Militare dal 2013 al 2016, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Tv Italia riguardo le crisi in Libia e in Medio Oriente.

Sulla crisi libica

“Il problema è che l’Italia si trova davanti ad un dilemma piuttosto grave –ha affermato De Giorgi-. Da una parte l’ingresso dei turchi a favore di Al Serraj fa sì che, nel caso in cui i turchi riuscissero a difendere Tripoli da Haftar, il compenso da loro preteso alla fine delle ostilità non può che andare a scapito dell’Italia, in relazione alle concessioni Eni e ad altre cose che ci riguardano da un punto di vista economico.

Dall’altra parte, nel campo di Haftar non c’è molto spazio per l’Italia che non lo ha appoggiato dal primo momento. Questo limita molto la libertà di manovra italiana. Il tentativo è quello di portare in campo il maggior numero di attori internazionali, in modo da far partire una conferenza di pace che diluisca il peso della Turchia e il peso di Francia e Russia”.

Sulla posizione dell’Italia riguardo la crisi tra Usa e Iran

“Fra l’Italia e l’Iran non c’è un contenzioso diretto, anzi ci sono storicamente rapporti di grande amicizia tra i due Paesi. Tuttavia, come alleato degli Usa, siamo presenti in Iraq e varie parti del Medio Oriente, dove ci sono gli sciiti e gli americani. Per questo motivo dunque siamo comunque esposti”.

Fonte: Radio Cusano Campus