Anna Rita Leonardi (Iv): “Io bloccata da Rita Pavone su twitter per aver detto la verità.”

Anna Rita Leonardi, esponente di Italia Viva, è intervenuta ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta"

Riguardo le polemiche su Rula Jebreal e Rita Pavone a Sanremo

“Sono stata bloccata da Rita Pavone su twitter –ha affermato Leonardi-. Ho detto semplicemente la verità, visto che le sue posizioni politiche sono note. Rita Pavone su twitter condivide video presi a caso di ragazzi di colore che girano per strada accusati di spacciare droga; fa retweet di giornalisti famosi per aver dipinto le unghie della migrante; poi insulti a Saviano, link presi da pagine fake, cose su Bibbiano.

Il fatto che viva in Svizzera e sia sovranista ci sta, rientra nel clichè. Erano quasi 50 anni che Rita Pavone non andava a Sanremo, il suo coming out sovranista è servito. Io, come ho detto nel caso di Jerry Calà e Rita Cuccarini, detesto questi personaggi che sono demodè e per risollevarsi fanno certe dichiarazioni per far parlare di sé. Detto questo, sono contraria al body shaming e respingo a questa accusa a chi mi dice che ho messo una foto brutta di Rita Pavone per confrontarla con quella di Rula Jebreal. Le foto le ho prese da Google”.

Fonte: Radio Cusano Campus