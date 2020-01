Palermo, assegno nucleo familiare e maternità 2019

L’Amministrazione Comunale rende noto ai cittadini italiani italiani o comunitari o di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, residenti nel Comune di Palermo, che in applicazione dell’art.65 della Legge n. 448 del 23/12/1998 e dell’art.74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, possono essere inoltrate le domande concernenti:

– l’assegno per il nucleo familiare con tre figli minori anno 2019. Le domande devono essere corredate dal nuovo modello I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e possono essere presentate, entro e non oltre il 31 gennaio 2020, presso le Circoscrizioni Comunali di appartenenza.

– l’assegno di maternità anno 2019.

Dove presentare la domanda

La domanda deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione. Le domande, per l’anno 2019 devono essere corredate dal nuovo modello I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e possono essere presentate, entro e non oltre sei mesi dalla nascita del minore, presso le Circoscrizioni Comunali di appartenenza.