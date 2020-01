Da gennaio al bando le microplastiche nei prodotti per la cosmesi. L’annuncio su Facebook il Ministro Costa

Buon sabato a tutti. Oggi volevo darvi una bella notizia che cambierà un po’ il modo di fare la spesa di tutti noi.

Al bando le microplastiche

Con l’inizio dell’anno entra in vigore la norma approvata nella scorsa legislatura che mette al bando i prodotti per la persona contenenti microplastiche. Ricordiamo a tutti di non acquistarli se si trovano ancora sugli scaffali e ai commercianti di non metterli in vendita. Possiamo realizzare tanti tipi di scrub in casa, non dannosi e naturali e ci sono tanti dentifrici senza packaging e senza microplastiche.

Prodotti per la persona dannosi

Le microplastiche (particelle sotto i 5millimetri) sono responsabili dell’inquinamento marittimo e circa il 30% dei pesci ne è contaminato.

Un passo avanti per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente

Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per portare a casa questa norma, a partire da Ermete Realacci firmatario dell’emendamento, dal M5S, in prima fila per le battaglie ambientali e dal gruppo trasversale di parlamentari che lo ha approvato.

Dal profilo Facebook del Ministro Costa