L’odio degli sfigati contro Papa Francesco

Commento solo ora il gesto di Papa Francesco fatto ad una fedele che lo ha strattonato, perché ho preferito far decantare i fatti per cercare di essere pacato nel giudizio.

La cronaca dice che la più alta autorità religiosa del cattolicesimo, il vicario di Cristo, un uomo di 83 anni ha dato, dopo aver perso la pazienza, due schiaffetti sulla mano ad una donna che lo ha strattonato malamente come fosse un peluche.

Campagna d’odio

Contro il Pontefice subito è partita una campagna d’odio in particolare da parte di coloro che si professano cattolicissimi ma ammirano, tra una richiesta di chiusura dei porti e di soddisfacimento dapprima degli italiani ma gli altri boh, un divorziato per il quale napoletani puzzano e una madre mai sposa.

Personaggi tristi che, contro ogni precetto cristiano, riconoscono Ratzinger e non Bergoglio come papa.

Per questi novelli perbenisti pie e pii, la colpa del papa è, l’aver reagito con forza alla violenza.

Le pie ed i pii, però, non sanno che reagire con la forza a chi usa la forza contro di noi è assolutamente cattolico.

Visione buonista non accettata

I candidi pacifisti del “papa dovevi porgere l’altra guancia” ma “se uno entra a casa mia a prescindere lo posso ammazzare”, hanno sfruttato questa occasione per fare politica e denigrare il papato di un pontefice che ha, per loro, la grave colpa di avere una visione buonista del mondo.

Una visione che mal si concilia con il loro essere bulli, però, solo con i deboli (quando te la prendi a prescindere con l’immigrato e non con chi sfrutta le sue terre e chi lo spinge a lasciare la propria nazione sei solo uno sfigato senza attributi perché sai di attaccare un poveraccio senza colpe).

Sfigati

In realtà questi sfigati, questo sono in realtà, attaccano Bergoglio perché il suo essere cattolico li “sputtana” quotidianamente.

Sfigati che, come pecore, invocano l’uomo forte, quello dei pieni poteri, per guidarli su pascoli solo italiani, e come cattolici non accettano come cittadini italiani i rom e che vedono i meridionali come potenziali invasori africani.

Il comandamento “ama il tuo prossimo come te stesso” vale solo se sei bianco, ricco, possibilmente non meridionale e non frocio (sigh!).

Mi astengo dal commentare quell’annebbiato che su TikTok ha fatto una gag contro il papa; va perdonato anche perché minus habens.

Papa Francesco si è scusato per aver perso la pazienza e per il cattivo esempio; un grande uomo, degno rappresentante di Cristo in terra, anche per questo.

Un discorso…

Concludo la riflessione con questo discorso: “Servono misure concrete che agevolino i ricongiungimenti familiari e l’immigrazione regolare, con particolare attenzione per le donne e i bambini. I migranti sono una grande risorsa per l’umanità.

E’ importante che vengano messe in atto rapidamente misure in favore dell’emigrazione regolare e dei ricongiungimenti familiari”.

Così tal Papa Benedetto XVI il 14 gennaio del 2007.