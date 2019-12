Negli ultimi anni c’è una nuova figura che cavalca la scena politica, quella del “fasciscemo”. Personaggetti di così bassa lega che sono un ibrido tra il fascista e lo scemo.

Cristiani a modo loro

Il fasciscemo urla d’essere cristiano ma dopo un paio di divorzi, non ama il suo prossimo come se stesso figurati, poi, se zingaro, meridionale o gay.

Ama così tanto la famiglia “tradizionale” ma è il primo a non averne una poiché vive more uxorio con una figlia nata fuori dal matrimonio o ne ha due nati da due compagne diverse.

Sofferenti divisioni

Il fasciscemo, “porello”, è diviso tra i leader che sono amici finanziati da chi fa crollare i ponti perché non manutentati e i leader che, a chiacchiere, oggi urlano che vogliono revocare alcune concessioni; chi glielo dice al fasciscemo che il decreto emanato nel 2008 (leggi un grande favore agli amici dell’amico) era del governo dell’amica cristiana?

Mes o non Mes, quale coerenza?

Caro fasciscemo sono curioso di sapere cosa pensi di chi oggi critica il Mes mentre nel 2011 lo aveva approvato, assieme al pareggio di bilancio, al Trattato di Berlino e al Fiscal Compact? Coerenti, vero?

Stato di diritto e Legge Fornero

Il fasciscemo ha un’idea strana dello stato di diritto poiché pretende la legalità ma è il primo a usufruire della pace fiscale e dei condoni.

Il fasciscemo è così contro la Legge Fornero che prima la vota, poi ne modifica solo una parte.

No alla povertà!

Il fasciscemo è contro la povertà ma è contro il reddito di cittadinanza; certo occorre il lavoro, ma perché i suoi leader quando erano al governo non hanno creato posti di lavoro, anzi…? Certo il reddito di cittadinanza viene percepito anche da chi delinque; il fasciscemo, però, invece di chiedere l’aumento dei controlli preferisce buttare via il bambino con tutta l’acqua sporca.

Il nuovo che disavanza

Il fasciscemo vuole il nuovo in politica ma vota liste che almeno una volta hanno avuto un segretario, un ministro o esponente che hanno rubato soldi ai cittadini della sua patria.

Il fasciscemo urla contro la legge sulla legittima difesa voluta, illo tempore, da un esponente del partito che votano.

Il massimo, il fasciscemo, lo raggiunge quando vede come suo supremo esponente chi ha scambiato una minorenne per la nipote di un capo di stato.

I veri fascisti

I fascisti, all’epoca, hanno combattuto la guerra, quella vera, per difendere i propri ideali; i fasciscemi, oggi, combattono come leoni…da tastiera.

Giustizia e democrazia

Il fasciscemo chiede ad alta voce la democrazia e cerca i pieni poteri per un governo votato dal popolo; da scemi fasci non leggono la costituzione e non sanno che nessun governo viene eletto dal popolo.

Come detto, il fasciscemo pretende giustizia ma un uomo, per il solo fatto di essere un drogato, merita di essere ingiustamente ammazzato da chi disonora l’arma dei Carabinieri; il comandante Nistri, ditelo ai fasciscemi, ha chiesto scusa per quanto accaduto a Stefano Cucchi.

Il fasciscemo grandioso

C’è, poi, un fasciscemo che è grandioso: ogni giorno fa video pretendendo la legalità, ma per lui alcune persone vanno condannate senza, prima, essere processate e, quindi, considerate colpevoli.

Dio, patria e famiglia

Il fasciscemo ha nel cuore il motto “Dio, patria e famiglia” ma nei fatti non rappresenta nessuna delle tre parole. Giura sul Vangelo ma dimentica i temi dell’accoglienza cristiana. L’idea di patria del fasciscemo è roba da ricovero immediato: dapprima con il tricolore si puliva il lato b e i napoletani fanno scappare i cani con i professori meridionali che non si capiscono quando parlano e sono indegni per le scuole del nord, poi “Prima gli italiani!”.

Ma quali?

Per alcuni fasciscemi la “Padania is not Italy” e i rom italiani, purtroppo, te li devi tenere a casa.

Il fasciscemo non comprende che per millenni l’Italia è stata un porto di mare per genti di tutte le etnie e che per l’articolo 3 della Costituzione “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Bene caro fasciscemo, sa che con i condoni, con la flat tax e con la cancellazione del tetto per i contanti, si fa un regalo ai ricchi e che verrebbero a mancare alle casse dello Stato fior di milioni, che si tradurrebbero, poi, in ulteriori tagli alla sanità, alla scuola, e ai servizi pubblici?

Tagli che colpirebbero gli italiani non ricchi; in fondo per il guru dei fasciscemi il “prima gli italiani” deve essere accompagnato da “quelli ricchi”, possibilmente non scuri di pelle e non meridionali. Insomma prima gli italiani che dice “Lui”, a prescindere da chi è, da come si comporta o da come le pensa.

C’è, poi, una categoria di fasciscemo che definire “merdosa” è a dir poco: è composta da coloro che nati dalle mie parti non dicono nulla contro chi per anni ha gettato letame sui meridionali e che proprio ieri ha detto che bisogna “Aiutare il Sud a casa sua, sennò straripa come l’Africa”.

Prima le persone

Al fasciscemo, infine, guai a dire che occorre tutelare le persone e che prima ancora della nazionalità conta la nostra comune appartenenza al genere umano. Lo dice la nostra Costituzione. Prima le persone. Quelle che hanno bisogno di aiuto e protezione. Quelle che pagano le tasse e contribuiscono alla coesione sociale di un paese e non alla sua frammentazione. Quelle che con il loro onesto lavoro, anche se hanno origine straniera, passaporto straniero, sono da esempio in un paese dove corruzione e mafie la fanno da padrone.

Purtroppo, però, al fasciscemo mancano i mezzi per comprendere ciò.

P.s. Uso una foto di Corrado Guzzanti, unico nel far ridere su cose che fanno piangere. Convinto che comprenderà la mia ironia.