Il Ministro Speranza sulle etichette: “Non accettiamo modelli semaforo”

Il Codacons si schiera con il Ministro della salute, Roberto Speranza, contro il sistema del “semaforo” in etichetta.

“Il semaforo in etichetta è una semplificazione estrema, fuorviante ed ingannevole per i consumatori, con effetti negativi per tutti (agricoltori, utenti, e Made in Italy) – afferma il presidente Carlo Rienzi.

ODACONS: SEMAFORO IN ETICHETTA FUORVIANTE E INGANNEVOLE PER I CONSUMATORI

Il messaggio lanciato dal semaforo è che alcuni prodotti facciano male a prescindere, senza tenere conto delle quantità consumate. Così facendo si confondono i consumatori e si arreca un danno ai produttori di determinati alimenti, come olio d’oliva, prosciutto e formaggi, tutti prodotti dove l’Italia primeggia rispetto al resto del mondo”.

PRONTI A BOICOTTARE AZIENDE CHE LO ADOTTERANNO

“Semmai andrebbe incentivata la lettura delle indicazioni nutrizionali, così da far capire ai cittadini le quantità giuste da consumare ogni giorno a seconda dell’alimento – prosegue Rienzi – Per tale motivo siamo pronti a dichiarare guerra alle multinazionali dell’alimentare, anche attraverso boicottaggi mirati delle aziende che adotteranno tale sistema”.

