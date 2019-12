Previsioni Meteo 18 dicembre 2020

Roma

Condizioni di tempo instabile sulla Capitale con piogge e pioviggini sia nella mattinata sia poi al pomeriggio; nelle ore serali i fenomeni andranno ad esaurirsi ma con molte nubi sparse. Temperature comprese tra +9°C e +14°C.

Lazio

Tempo generalmente instabile con piogge e pioviggini diffuse nella mattinata su gran parte della regione eccezion fatta per il viterbese che si manterrà più asciutto; al pomeriggio i fenomeni interesseranno tutto il territorio e saranno localmente più intensi sul Basso Lazio. Residue precipitazioni in serata sui settori meridionali in generale esaurimento nella notte, cieli irregolarmente nuvolosi altrove.

Dall’Italia

Giornata all’insegna del tempo instabile al Nord Italia, con precipitazioni sparse sia nelle ore diurne che in quelle serali su tutti i settori. Fenomeni anche intensi sono attesi specie sul Friuli, con neve poi sulle Alpi oltre i 1600-1800 metri. Piogge e pioviggini sulle regioni centrali soprattutto nelle ore diurne, con i fenomeni che andranno man mano esaurendosi dalla serata. Addensamenti sparsi anche compatti dalla notte su tutti i settori ma con tempo generalmente asciutto.

Condizioni di maltempo al Sud, con acquazzoni e temporali che potranno assumere localmente anche carattere di nubifragio specie sui settori peninsulari. Tempo in miglioramento dalla nottata con fenomeni in esaurimento. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione sia nei valori minimi che in quelli

