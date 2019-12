De Cristofaro: “Abolito il bonus docenti, risorse tornano nella disponibilità istituti”

«Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 sarà abolito il bonus docenti. Le risorse saranno spostate sul FIS e dunque ritornano nella disponibilità della contrattazione di istituto e dunque ai docenti». Lo afferma il sottosegretario all’istruzione Peppe De Cristofaro.

Criterio adottato da tempo

«Criterio che molte scuole avevano già adottato da tempo – prosegue il sottosegretario del Miur – per limitare al massimo la discrezionalità dei dirigenti e dei comitati di valutazione. E’ chiaro però che questo non può bastare: bisogna rinnovare i contratti – conclude De Cristofaro – per adeguare gli stipendi dei docenti a quelli dei loro colleghi in Europa».